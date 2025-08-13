Ponte sullo Stretto: pedaggio, tempi e costi. Com’è e come sarà: la differenza tra oggi (coi traghetti) e domani è netta

StrettoWeb

“Il pedaggio free-flow del ponte sarà compreso tra 4 e 7 euro per i veicoli, come annunciato ufficialmente da SDM durante l’approvazione del quadro economico-finanziario definitivo. Per fare un confronto, il traghetto costa 42 euro. Il ponte permetterà di attraversare lo Stretto in 5 minuti, con un servizio stabile e regolare. Il traghetto, invece, richiede da una a tre ore, a seconda del mezzo (auto, camion o treno). In più, il traghetto ha un impatto ambientale nettamente superiore, mentre la mancanza di un collegamento stabile come il ponte comporta per la Sicilia perdite economiche stimate in oltre 6 miliardi di euro l’anno a causa dei costi di insularità. Di fronte a questi dati, il paragone si fa da sé”.

E’ quanto si legge nella pagina Facebook “Ponte sullo Stretto” di Messina”. Il post mette in evidenza le differenza tra oggi e domani, tra il viaggio in traghetto e quello sul Ponte, tra i costi attuali (esorbitanti) e quelli futuri, col pedaggio, stimato tra 4 e 7 euro. Un confronto netto (e impietoso): oggi si paga 42 euro per un attraversamento che, nel peggiore dei casi, dura svariate ore. Domani, col Ponte, si pagherà dai 4 ai 7 euro per soli 5 minuti di attraversamento. Il post ha raggiunto un elevato numero di consensi tra like, commenti e condivisioni.