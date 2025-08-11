Ponte sullo Stretto, i comitati del “No” provano a coinvolgere i pescatori nella protesta ma è un fallimento: i numeri di una manifestazione flop

StrettoWeb

Dopo la protesta in città di sabato scorso, i comitati contrari al Ponte sullo Stretto hanno provato a coinvolgere alcuni pescatori a Messina, per una nuova manifestazione. Sì, una manifestazione flop. E’ la pagina social “Strait of Messina Bridge” a metterlo in evidenza con i numeri. “Come possono i pescatori dello Stretto essere contro un’opera che dara lavoro? Oggi a Messina i comitati No Ponte hanno provato a mettere in scena una protesta simbolica: una flottiglia di feluche con le bandiere contrarie al Ponte sullo Stretto. L’iniziativa, nata come risposta alla feluca con le bandiere della Lega che aveva accolto il ministro il 6 agosto, si e pero rivelata un clamoroso flop“.

I numeri

“I numeri parlano chiaro:

Su 11 barche della marineria di Messina solo 2 presenti

2 della marineria di Scilla

2 della marineria di Bagnara

Totale: appena 4 imbarcazioni su 15 potenziali.

Tutte le altre? Ormeggiate nelle scogliere, testimonianza di un’adesione scarsissima e forse di un dissenso silenzioso verso chi si oppone al Ponte. Il dato e ancora più paradossale se si pensa che il Ponte sullo Stretto e destinato a portare cantieri, commesse, occupazione e indotto, proprio in un territorio dove la marineria vive ormai di margini ridotti e fatica a trattenere i giovani.

In molti si chiedono: come possono i lavoratori dello Stretto – pescatori inclusi – essere contro un’opera che, con i lavori e le infrastrutture collegate, potrebbe generare un flusso di opportunità senza precedenti? Forse, più che una manifestazione in mare, quella di ieri e stata una dimostrazione… di quanto pochi siano rimasti a remare contro” si chiude la logica riflessione.