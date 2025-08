Ponte sullo Stretto, Germanà euforico: “mercoledì giornata storica per la Sicilia e per tutta l’Italia”

StrettoWeb

“Mercoledì sarà una giornata storica per la Sicilia e per tutta l’Italia. L’approvazione da parte del Cipess del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto segnerà l’avvio dei lavori per un’opera grandiosa, concreta, che finalmente prende forma. Per troppi anni ci hanno detto che era impossibile. Noi dimostriamo che con coraggio e visione si può fare. A nome di tutta la Lega siciliana e di tutti quelli che ci hanno creduto e che ci credono, ringraziamo il ministro Salvini. Questo ponte non è solo acciaio e ingegneria: è sviluppo, lavoro, crescita. È la Sicilia che si rialza e guarda lontano”.

Così il senatore Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia, commenta l’anticipazione del Ministro Salvini in merito al Ponte sullo Stretto: mercoledì ci sarà l’ok ufficiale al progetto definitivo dell’opera di collegamento stabile, segnando difatti l’avvio dei cantieri.