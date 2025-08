Ponte sullo Stretto, c’è la data per l’approvazione del progetto definitivo! L’annuncio di Salvini

StrettoWeb

Era atteso in questi giorni, all’inizio di questa settimana, l’annuncio per l’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Dopo il pre Cipess, si attende l’ok ufficiale. In tal senso, nuove conferme sulla data arrivano da Matteo Salvini. Il vice Premier e Ministro, collegandosi con Ancona, all’evento di presentazione degli interventi

del Governo per lo sviluppo delle Marche, ha affermato: “mercoledì mattina ci sarà l’approvazione del progetto definitivo per l’avvio del Ponte, sarà il ponte a campata unica più lungo del mondo”.