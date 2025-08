Ponte sullo Stretto, Giusi Princi: “finalmente! Rispondiamo con i fatti ai detrattori” | INTERVISTA

StrettoWeb

Sono giorni caldi sul fronte del Ponte sullo Stretto, un’opera che il Governo ha dimostrato di volere fortemente, ma che fonda le sue radici su Forza Italia e su Silvio Berlusconi. E non è un caso se in questa tre giorni di Stati Generali del partito azzurro si parli anche di Ponte e se sia stata scelta Villa San Giovanni – con lo sfondo dello Stretto – come location per l’evento. Proprio per questo abbiamo chiesto, nell’intervista esclusiva di StrettoWeb a Giusi Princi, un pensiero sulle ultime novità.

Princi: “rilancio totale del sud”

“Finalmente!” ha esordito l’europarlamentare. “Anche questa, in termini di strategie futuristiche, diventa un’importante azione che il Governo nazionale sta concretizzando. Il Ponte deve rappresentare una unione di intenti nelle opportunità, che non solo soltanto di lavoro – andrebbe a determinate oltre 10 mila posti di lavoro in fase di costruzione e oltre mille ogni anno in fase di manutenzione – ma andrebbe a determinare il rilancio totale del sud del paese. Rispondiamo coi fatti ai tanti detrattori che, al solito, andavano ad arrestare questo processo“.