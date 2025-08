Giusi Princi a StrettoWeb: “dimissioni Occhiuto? Giusto far parlare i cittadini anziché essere sotto scacco di strumentalizzazioni. E non ha nulla da temere”

StrettoWeb

Anche Giusi Princi, onorevole ed europarlamentare, è ovviamente presente alla tre giorni di Forza Italia. Intervenuta ieri, in uno dei panel previsti, oggi è tornata per seguire da vicino la seconda giornata degli Stati Generali del Sud a Villa San Giovanni. A margine, la redazione di StrettoWeb l’ha intercettata per un’intervista. A partire dall’evento: “una Calabria protagonista, grazie a Francesco Cannizzaro, Roberto Occhiuto e alla governance di Forza Italia. E’ un partito che si sta rigenerando, perché parte dai bisogni della gente e dei territori del sud. Questa tre giorni vuole rappresentare proprio questo: partiamo dai territori, perché anche le risorse comunitarie siano sempre più a servizio della gente e delle infrastrutture”.

La scelta di Occhiuto

Non poteva non mancare anche un suo pensiero sulle dimissioni di Occhiuto: “come l’ho percepita? Bene. E’ giusto rimettere il mandato e dare voce ai cittadini, anziché essere sotto scacco di un’amministrazione ingessata e di strumentalizzazioni mediatiche, che ne avrebbero pregiudicato la qualità del lavoro. E’ giusto che parlino i fatti. Comunque mancava un anno e questo ne avrebbe potuto pregiudicare il ritmo accelerato. In maniera coerente ha rimesso il mandato, così che siano i cittadini – e non voci di circostanza e tante volte strumentali – a dire la propria. Non temendo alcunché, tra l’altro, perché parla la concretezza dei risultati raggiunti dalla stagione Occhiuto. E parla anche la nuova narrazione di Calabria a livello nazionale e internazionale”.