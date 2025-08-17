Pippo Baudo, il ricordo degli abitanti di Ginostra: “grazie a lui qui arrivò la luce”

StrettoWeb

Gli abitanti di Ginostra hanno voluto ricordare Pippo Baudo, morto nella serata di ieri, con una preghiera nella Chiesa del luogo. Fu proprio il noto presentatore, nel 2002, durante il Festival di Sanremo di quell’anno, che, ospitando in diretta la telefonata di Gianluca Giuffrè, uno degli abitanti del luogo, portò alla ribalta il problema della mancanza di luce elettrica. Grazie ad essa, nel 2004, quindi due anni dopo, Ginostra ebbe l’illuminazione.