Morte Pippo Baudo, mercoledì i funerali in provincia di Catania

I funerali di Pippo Baudo si terranno a Militello in Val di Catania, in Sicilia, il paese che gli ha dato i natali. A confermarlo è stato il sindaco, Giovanni Burtone, intervenendo al Tg1: “i funerali si terranno mercoledì nel Santuario Madonna della Stella”. Il primo cittadino ha poi aggiunto: “c’è tanta sofferenza. La perdita di Pippo Baudo è molto sentita”. Baudo è stato il simbolo della tv italiana, ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica in.

La camera ardente al Delle Vittorie

L’avvocato Giorgio Assumma afferma: “con la famiglia è stato deciso che domani, dalle 10, al teatro delle Vittorie, sarà aperta la camera ardente che rimarrà a disposizione dei visitatori fino a martedì alle 12. Poi la salma sarà portata a Militello, dove mercoledi alle 15, nella chiesa Santa Maria della Stella si terrà il funerale”.