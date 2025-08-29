Paura a Salina, ricerche in corso per una turista dispersa in mare

StrettoWeb

Paura a Salina per via di una turista scomparsa in mare. In questo momento, dopo l’allarme lanciato dal marito della donna, sono in corso le ricerche da parte dell’autorità marittima di Lipari. L’area interessata è quella tra Rinella e Pollara. Secondo quanto denunciato dal consorte la donna si era immersa in acqua quando non ha fatto più ritorno sull’isola.