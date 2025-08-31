Lipari: rinvenuto cadavere in mare, è della turista dispersa a Salina

StrettoWeb

Un cadavere è stato rinvenuto, nel pomeriggio di oggi, al largo di Lipari alle Isole Eolie da parte di un’imbarcazione. Il corpo senza vita è stato poi recuperato da una motovedetta della guardia costiera. La salma è a disposizione della Procura per gli accertamenti del caso. Il cadavere è della turista dell’85enne scomparsa in mare a Salina nella giornata di venerdì.