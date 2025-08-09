Palermo-Manchester City finisce 0-3, ma lo spettacolo è tutto sugli spalti

StrettoWeb

Finisce 0-3, ma ai tifosi del Palermo – probabilmente, forse – non interessa nulla. Questa sera, al “Barbera”, uno spettacolo, ad agosto, anteprima di quella che sarà una stagione dalle grandi aspettative. Il colpo Inzaghi per la panchina, la corazzata in campo e le grandi ambizioni e risorse investite. Amichevole di lusso, l’Anglo-Palermitan Trophy, match tra i rosanero e il Manchester City di Pep Guardiola, che questa mattina ha fatto visita al Santuario di Santa Rosalia.

Tornando alla partita, davanti ai 35 mila del “Barbera”, nel giorno del compleanno di Inzaghi – accolto alla grande, per la prima davanti ai suoi nuovi tifosi – la stessa si è conclusa sullo 0-3. E’ Haaland a sbloccarla alla mezz’ora, l’ex Milan Reijnders a raddoppiare all’ora di gioco e lo stesso centrocampista a chiudere a fine gara. Per i tifosi rosanero però, come detto, resta il ricordo di una serata indimenticabile.