Palermo, una serata da brividi: Barbera sold out! Il primo saluto a Inzaghi, l’omaggio agli Oasis e lo spettacolo di Rose Villain

Uno spettacolo. Uno spettacolo nello spettacolo. Questa sera, Palermo, è bellissima. Dentro lo stadio, fuori dallo stadio. File ai tornelli, adrenalina, entusiasmo. Eppure è solo calcio d’agosto, eppure è amichevole. Sì, ma che amichevole. Contro il Manchester City, una delle squadre più forti del mondo, una squadra che negli ultimi anni ha vinto praticamente tutto. La squadra principe della galassia City Group, che da qualche anno ha anche i rosanero sotto la sua proprietà. E così, oggi, per l’Anglo Palermitan Trophy, la sfida tra due delle compagini migliori del miliardario sceicco.

Per l’occasione, la società ha allestito un vero e proprio spettacolo, in tutti i sensi. Apertura tornelli dalle ore 18.15. poi DJ set, presentazione della squadra, prepartita affidato a Rose Villain. Lo stadio è strapieno, come ai vecchi tempi, con uno sguardo al futuro. “Barbera” tutto esaurito. L’accoglienza alla squadra, e ai due tecnici, è da Champions League. Soprattutto quella a Pippo Inzaghi, che oggi compie 52 anni. Per la prima volta al “Barbera” da tecnico rosanero, il suo ingresso è stato accompagnato da una vera e propria ovazione.

Omaggio fantastico, poi, quello della Curva Nord, con la coreografia dedicata agli Oasis, lo storico gruppo rock di Manchester. Prima della partita, come detto, Rose Villan si è esibita con le canzoni “Fuorilegge”, “Victoria’s secret”, “Come un Tuono”. Presente allo stadio l’ex capitano Fabrizio Miccoli, all’intervallo invece lo spazio è per Javier Pastore.