Palermo: via Desplanches, arriva Bardi. E Guardiola non parlerà al Barbera: annullata la conferenza

Doppia operazione di mercato per il Palermo: un portiere saluta e uno va via. E’ Desplanches ad andare al Pescara, in prestito, mentre a sostituirlo è l’esperto Francesco Bardi. Quest’ultimo, svincolatosi dalla Reggiana, si è legato al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. Il doppio movimento arriva a un giorno dal maxi evento, attesissimo in città, dell’amichevole contro il Manchester City. Proprio in merito a questo, c’è un imprevisto: Guardiola, che avrebbe dovuto parlare alle ore 19.45 di oggi in conferenza stampa al “Barbera”, non parlerà.

“A causa di un ritardo imprevisto con il volo del Manchester City, la conferenza stampa pre-partita di Pep Guardiola allo stadio non avrà più luogo. Guardiola parlerà in serata ai canali del Manchester City, alle emittenti titolari di diritti e ai media inglesi: il video dell’intervista sarà inserito nel media kit dell’evento. L’allenatore parlerà con i media anche domani nella conferenza stampa post-gara” si legge in una nota sul sito ufficiale del Palermo, arrivata proprio a poche ore dall’evento.