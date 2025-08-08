La Palermo calcistica si prepara a una giornata storica: in un “Barbera” strapieno arriva il City di Guardiola (con Rose Villain). Dove guardare la partita

StrettoWeb

Mettici Palermo. Mettici il calcio a Palermo. Mettici il calcio a Palermo, con una proprietà miliardaria, che aspetta la Serie A sulla riva del fiume. Con un trascinatore come Pippo Inzaghi in panchina. E, dentro tutto questo, mettiamoci un sabato di metà agosto con il Manchester City di Guardiola e degli sceicchi allo stadio “Barbera”. Il risultato? Strabiliante! Domani sera, sabato 9 agosto, alle ore 21, i rosanero ospiteranno la squadra inglese, ad oggi una delle più forti al mondo nonché la principale della galassia dello sceicco Mansour Bin Zayed, che ha la proprietà anche della squadra siciliana. L’occasione è legata all’Anglo-Palermitan Trophy, un omaggio alle origini britanniche del club nell’anno del 125 anniversario dalla fondazione.

E’ la prima volta che il Palermo affronta il City, che negli ultimi anni ha vinto praticamente di tutto. Per questo, domani al “Barbera” è previsto il tutto esaurito, con 35 mila presenze. E sarà uno spettacolo, anche al di fuori della partita. Sì, perché ad aprire il match – esibendosi nel pre-show – sarà la cantautrice Rose Villain, oggi una delle voci più riconosciute nel panorama musicale internazionale. Con milioni di stream e tre album di successo alle spalle, ha conquistato il pubblico in Italia e all’estero, abbattendo ogni confine e portando la sua musica oltreoceano.

Dove vedere la partita

La gara sarà visibile in tutto il mondo, con accordi di esclusiva in oltre 60 Paesi. In Italia, l’amichevole sarà trasmessa in diretta, in coesclusiva, dai principali broadcaster sportivi su territorio. Sarà possibile vedere l’Anglo-Palermitan Trophy su DAZN (tutti i piani, eccetto DAZN Start) e su Sky e in streaming su NOW (canale Sky Sport Calcio). Ma c’è anche una terza via: per chi volesse acquistare il singolo evento in Italia sarà possibile farlo attraverso la piattaforma OneFootball al prezzo di €4,99.

Come acquistare su OneFootball:

Registrarsi gratuitamente alla piattaforma di OneFootball via Web o su App Mobile

Digitare sulla barra di ricerca “Palermo” e accedere al profilo del Club su OneFootball

Cliccare sulla sezione “Partite” e selezionare l’evento Palermo-Manchester City Anglo-Palermitan Trophy

Completare l’acquisto al prezzo di €4,99 per la singola gara

Una volta acquistato la singola partita sarà possibile seguire la diretta live dell’evento con le seguenti modalità: