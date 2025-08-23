Palermo, buona la prima davanti agli oltre 30 mila del “Barbera”: si vede subito la mano di Inzaghi, 2-1 alla Reggiana

Buona la prima. E già si vede la mano di Inzaghi. Il Palermo non stecca all’esordio in campionato, battendo per 2-1 la Reggiana di Dionigi. Vittoria di misura, grazie alle reti di Pohjanpalo e Pierozzi, davanti agli oltre 30 mila di un “Barbera” vestito a festa. L’avvio è quello delle squadre di Inzaghi. E probabilmente, sicuramente, i tifosi del Palermo e il “Barbera” dovranno farsene (con piacere) una ragione. Inizio sprint, alta intensità, grande spinta e subito in verticale. Così, dopo neanche un minuto, Brunori conclude sul fondo. Qualche minuto, poi, e lo stesso Brunori fa 1-0, ma il Var annulla. In campo, però, c’è una sola squadra: lo stadio trascina, in campo lo sanno e così – questa volta – il “Barbera” può davvero esplodere. Joel Pohjanpalo comincia come aveva finito: segnando. Cross di Pierozzi, colpo di testa dell’ex Venezia e 1-0. Vantaggio meritato e primo tempo che si chiude così.
Nella ripresa il Palermo vuole gestire, e sembra riuscirci, ma all’ora di gioco la Reggiana trova il pari con un tiro dal limite e una deviazione fortunosa. Tavsan, infatti, trova il tocco di Bani che disorienta Bardi, per l’1-1. Ma il “Barbera” non ha neanche il tempo di ingoiare il boccone, che il Palermo trova subito il nuovo vantaggio: è di Pierozzi – assolutamente migliore in campo (gol e assist) – che effettua una sovrapposizione interna, si accentra, entra dentro il campo e incrocia col sinistro: palo-rete e subito 2-1. E’ il gol decisivo: i rosanero, infatti, difendono in vantaggio fino alla fine e ottengono subito la vittoria alla prima.
Risultati Serie B, 1ª giornata
Venerdì 22 agosto
Ore 20.30
Pescara – Cesena 1-3
Sabato 23 agosto
Ore 19.00
Empoli – Padova 3-1
Virtus Entella – Juve Stabia 1-1
Ore 21.00
Monza – Mantova 1-0
Palermo – Reggiana 2-1
Domenica 24 agosto
Ore 19.00
Venezia – Bari
Spezia – Carrarese
Ore 21.00
Catanzaro – Sudtirol
Frosinone – Avellino
Lunedì 25 agosto
Ore 20.30
Sampdoria – Modena
Classifica Serie B
- Cesena 3
- Empoli 3
- Palermo 3
- Monza 3
- Juve Stabia 1
- Entella 1
- Avellino 0
- Bari 0
- Spezia 0
- Frosinone 0
- Modena 0
- Venezia 0
- Sudtirol 0
- Carrarese 0
- Catanzaro 0
- Sampdoria 0
- Reggiana 0
- Mantova 0
- Padova 0
- Pescara 0