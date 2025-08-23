Palermo, buona la prima davanti agli oltre 30 mila del “Barbera”: si vede subito la mano di Inzaghi, 2-1 alla Reggiana

StrettoWeb

Buona la prima. E già si vede la mano di Inzaghi. Il Palermo non stecca all’esordio in campionato, battendo per 2-1 la Reggiana di Dionigi. Vittoria di misura, grazie alle reti di Pohjanpalo e Pierozzi, davanti agli oltre 30 mila di un “Barbera” vestito a festa. L’avvio è quello delle squadre di Inzaghi. E probabilmente, sicuramente, i tifosi del Palermo e il “Barbera” dovranno farsene (con piacere) una ragione. Inizio sprint, alta intensità, grande spinta e subito in verticale. Così, dopo neanche un minuto, Brunori conclude sul fondo. Qualche minuto, poi, e lo stesso Brunori fa 1-0, ma il Var annulla. In campo, però, c’è una sola squadra: lo stadio trascina, in campo lo sanno e così – questa volta – il “Barbera” può davvero esplodere. Joel Pohjanpalo comincia come aveva finito: segnando. Cross di Pierozzi, colpo di testa dell’ex Venezia e 1-0. Vantaggio meritato e primo tempo che si chiude così.

Nella ripresa il Palermo vuole gestire, e sembra riuscirci, ma all’ora di gioco la Reggiana trova il pari con un tiro dal limite e una deviazione fortunosa. Tavsan, infatti, trova il tocco di Bani che disorienta Bardi, per l’1-1. Ma il “Barbera” non ha neanche il tempo di ingoiare il boccone, che il Palermo trova subito il nuovo vantaggio: è di Pierozzi – assolutamente migliore in campo (gol e assist) – che effettua una sovrapposizione interna, si accentra, entra dentro il campo e incrocia col sinistro: palo-rete e subito 2-1. E’ il gol decisivo: i rosanero, infatti, difendono in vantaggio fino alla fine e ottengono subito la vittoria alla prima.

Risultati Serie B, 1ª giornata

Venerdì 22 agosto

Ore 20.30

Pescara – Cesena 1-3

Sabato 23 agosto

Ore 19.00

Empoli – Padova 3-1

Virtus Entella – Juve Stabia 1-1

Ore 21.00

Monza – Mantova 1-0

Palermo – Reggiana 2-1

Domenica 24 agosto

Ore 19.00

Venezia – Bari

Spezia – Carrarese

Ore 21.00

Catanzaro – Sudtirol

Frosinone – Avellino

Lunedì 25 agosto

Ore 20.30

Sampdoria – Modena

Classifica Serie B