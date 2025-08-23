Palermo, un altro spettacolo al “Barbera”: stadio pieno e coreografia da urlo

StrettoWeb

Era prevedibile, atteso e anticipato: un altro spettacolo del “Barbera”, a due settimane dall’amichevole contro il Manchester City. Questa volta però è campionato, è la prima di campionato, e l’entusiasmo a Palermo è alle stelle. Questa sera, stadio pieno e altra splendida coreografia dei tifosi rosanero per l’anticipo di Serie B contro la Reggiana. “Per te continuo a segnare, per questi colori dovete lottare”, si legge nel mega striscione esposto in Curva. Stadio quasi completamente pieno. L’ingaggio di Inzaghi, e gli ulteriori sforzi sul mercato, hanno alimentato un entusiasmo mai spento nel capoluogo siciliano