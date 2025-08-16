Neonato morto in Calabria, 6 indagati per omicidio colposo

StrettoWeb

Sei persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Paola in merito alla morte di un neonato all’ospedale di Cetraro. Si tratta del ginecologo che aveva in cura la donna e di altri 5 della struttura medica che hanno seguito il parto.

L’iscrizione da parte della procura, diretta da Domenico Fiordalisi, è considerato un atto dovuto, tale da permettere agli interessati di nominare propri consulenti per seguire l’autopsia sulla salma del neonato.

L’esame è stato effettuato questa mattina dopo che il sostituto procuratore Maria Porcelli ha conferito l’incarico a specialisti di medicina legale dell’Università Magna Grecia di Catanzaro.