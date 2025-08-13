Dramma in Calabria: neonato muore all’ospedale di Cetraro, al via le indagini

piedini neonato primo nato
Dramma all’ospedale di Cetraro in provincia di Cosenza dove, per cause ancora in corso di accertamento, questa mattina, è morto un neonato. Sul posto sono subito giunti i carabinieri della compagnia di Paola che hanno posto sotto sequestro le cartelle cliniche e avviato le prime indagini per risalire ai motivi del decesso. Insomma, una nuova tragedia per una famiglia che avrà la vita segnata dalla morte della propria figlia.

