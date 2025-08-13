Dramma in Calabria: neonato muore all’ospedale di Cetraro, al via le indagini

StrettoWeb

Dramma all’ospedale di Cetraro in provincia di Cosenza dove, per cause ancora in corso di accertamento, questa mattina, è morto un neonato. Sul posto sono subito giunti i carabinieri della compagnia di Paola che hanno posto sotto sequestro le cartelle cliniche e avviato le prime indagini per risalire ai motivi del decesso. Insomma, una nuova tragedia per una famiglia che avrà la vita segnata dalla morte della propria figlia.