Morte Pippo Baudo, il cordoglio del Teatro Massimo Bellini di Catania

“Il Teatro Massimo Bellini, in tutte le componenti – c’è scritto in una nota- esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Pippo Baudo, figura emblematica dello spettacolo italiano e vivido orgoglio della nostra terra. Catanese autentico, uomo di raffinata cultura e straordinario comunicatore, ha saputo portare l’eleganza, la musica e l’arte nelle case di milioni di italiani, con quel garbo e quella passione che lo hanno reso unico. Il suo amore per la città di Catania si è concretizzato anche nella direzione artistica e nella presidenza del prestigioso Teatro Stabile di Catania, di cui è stato guida illuminata, contribuendo alla crescita culturale del territorio”.

“Con lui se ne va non solo un pilastro della televisione, ma un amante profondo del teatro e della musica lirica, che più volte ha celebrato anche dal nostro palco. Il suo ricordo vivrà per sempre nel cuore e nell’applauso di un’immensa platea“, conclude la nota.