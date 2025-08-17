Morte Pippo Baudo, Catania con il lutto al braccio nella partita di Coppa Italia

StrettoWeb

In occasione della gara di questa sera tra Crotone e Catania, per la Coppa Italia di serie C, i rossazzurri siciliani scenderanno in campo con il lutto al braccio per ricordare Pippo Baudo. Lo comunica il Catania Fc. “Per sempre Pippo. In occasione della gara di questa sera tra Crotone e Catania, i rossazzurri scenderanno in campo con il lutto al braccio”, è scritto nella nota del club.