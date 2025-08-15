Migranti in Sicilia: donna riconosce in foto la figlia ed il marito morti nel naufragio

StrettoWeb

La figlia le era scivolata dalle braccia quando il barcone ha iniziato ad imbarcare acqua. Il marito, che non sapeva nuotare, lo aveva visto finire in mare e perdersi fra le onde. La giovane donna sperava che almeno il suo compagno di vita si fosse salvato, che potesse essere stato soccorso da qualcuno. La conferma a quello che temeva è arrivata quando i poliziotti le hanno iniziato a mostrare le foto delle vittime del doppio naufragio di mercoledì scorso al largo di Lampedusa.

La somala ha riconosciuto la figlioletta e il marito ed ha avuto un mancamento nel vedere i congiunti che purtroppo non ce l’hanno fatta.