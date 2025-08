Messina, traffico in tilt dopo il suggestivo spettacolo delle Frecce Tricolori

StrettoWeb

E’ stato uno spettacolo mozzafiato quello vissuto oggi dalla città di Messina grazie all’esibizione delle Frecce Tricolori a cui hanno partecipato migliaia e migliaia di persone. Alla fine dell’evento, però, i disagi non sono mancati a causa di un traffico pazzesco che ha bloccato la viabilità in città. Gli agenti della Polizia Locale hanno fatto un super lavoro per tentare di porre rimedio al caos

I bus Atm, nel frattempo, sono stati presi letteralmente d’assalto dai partecipanti all’esibizione delle Frecce Tricolori.