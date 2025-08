Frecce Tricolori: brividi a Messina davanti a migliaia spettatori | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Migliaia e migliaia di messinesi e non solo, questo pomeriggio stanno assistendo allo spettacolo delle Frecce Tricolori nello Stretto, vero e proprio orgoglio italiano. Ogni via di Messina si è riempita per osservare l’esibizione di circa mezz’ora che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Occhi al cielo, musica, colori e lo sfondo del cielo dello Stretto. Questo è lo spettacolo di oggi in riva allo Stretto. Anche il ciclista Vincenzo Nibali, a fianco del sindaco Federico Basile, non è voluto mancare all’evento.

Spettacolo unico

Per la prima volta nella sua storia, la Città di Messina sta ospitando la leggendaria Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare. Le Frecce Tricolori stanno solcando il cielo dello Stretto. La manifestazione è promossa dall’Aero Club dello Stretto, con il patrocinio del Comune di Messina e dell’Aeronautica Militare. Il primo cittadino ha fatto gli onori di casa, esprimendo il suo apprezzamento per l’iniziativa.