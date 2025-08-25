Messina: polemiche dopo l’annullamento del concerto dei The Kolors, arriva il rimborso per le prenotazioni

StrettoWeb

Polemiche furiose a Messina dopo l’annullamento del concerto dei The Kolors e sul ticket simbolico di 1,50 euro. “Postoriservato” ha avviato i rimborsi agli spettatori che venerdì scorso non hanno potuto assistere al concerto previsto a Capo Peloro. L’artista Stash, infatti, ha contratto il covid ma aveva anche acceso una polemica sul pagamento di 1,50 euro per la prenotazione del biglietto rispetto ad uno spettacolo che doveva essere gratuito.

Il leader del gruppo ha lanciato una frecciata al Comune in merito al contributo di 1,50 euro chiesto per la partecipazione: “a casa mia gratis vuol dire che non si paga”, ha affermato Stash. Dichiarazioni che hanno provocato la scelta di un’immediata risposta da parte di Palazzo Zanca.