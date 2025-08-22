Messina: annullato il concerto dei The Kolors, Stash ha il Covid

StrettoWeb

Brutte notizie per i fan dei The Kolors per l’annullamento del concerto di Messina, che doveva essere ospitato, questa sera, dall’Arena di Capo Peloro. Il frontman Stash, da ieri è alle prese con un malessere, tanto che era già stato annullato il concerto di Agira, in provincia di Enna. Dopo essersi sottoposto a tampone, il leader dei The Kolors è risultato positivo al covid. Nulla di grave, ovviamente, ma il suo stato di salute non gli permette di sostenere un concerto di oltre due ore.

Stash ieri comunicava: “vi scrivo dalla camera d’albergo da cui sono appena andati via due medici che mi hanno visitato. Purtroppo, dopo la loro diagnosi, sono costretto a riposo assoluto e terapia di cortisone per le prossime 24 ore”. Che però, evidentemente, non sono state sufficienti per la ripresa fisica dell’artista.