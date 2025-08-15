Messina: lo spettacolo dei fuochi d’artificio illumina lo Stretto, cala il sipario sulla Vara 2025 | FOTO

StrettoWeb

E’ stata un’edizione 2025 di grande successo per la Vara di Messina che ha coinvolto migliaia e migliaia di cittadini provenienti da tutta la Sicilia, la Calabria e non solo, per assistere ad uno spettacolo unico. Con lo spettacolo di fuochi d’artificio che ha illuminato lo Stretto, durato oltre 15 minuti e che ha estasiato i tanti cittadini che si sono recati alla Madonnina del Porto, cala il sipario sulla festa religiosa più sentita a Messina.

Come da tradizione il carro votivo è stato trainato da circa 2000 tiratori, ha fatto sosta davanti alla Prefettura ed a Palazzo Zanca, dopo essere partita da Piazza Castronuovo. Spettacolari le fasi della “girata” e la suggestiva “entrata” a Piazza Duomo.