Messina, che spettacolo: migliaia di fedeli a Piazza Castronuovo per la partenza della Vara

Messina rinnova la devozione all’Assunta nel giorno di Ferragosto. Da Piazza Castronovo, strapiena di fedeli come non mai, prenderà il via l’edizione 2025 della Vara. I fuochi d’artificio segneranno il via del carro votivo che simboleggia l’Assunzione in cielo della Madonna. Alle ore 18:30 la partenza, dopo la sosta davanti alla Prefettura, all’altezza di viale Boccetta, la fermata per la preghiera in corrispondenza della Madonnina del Porto. La Vara si fermerà poi in piazza Unione Europea e quindi arriverà in piazza Duomo per il saluto e la benedizione dell’arcivescovo Accolla. Alle 23, il momento conclusivo del 15 agosto, con l’esecuzione di fuochi pirotecnici.
