Auguri di Buon Ferragosto 2025, le origini storiche e la festa religiosa dell’Assunzione. FOTO, VIDEO, FRASI per gli auguri

Il Ferragosto è la festa per eccellenza dell’estate: un giro di boa fondamentale per il mese di Agosto. Ma quali sono le sue origini? Per trovare una risposta bisogna tornare indietro di almeno 2000 anni, più o meno al periodo di massimo splendore dell’Impero Romano. Il termine Ferragosto, infatti, deriva dall’espressione latina “Feriae Augusti” (riposo di Augusto). Si tratta di una festa dalle origini pagane, divenuta in seguito cristiana.

Ferragosto: le origini storiche e la festa religiosa dell’Assunzione

Ferragosto: Pio XI proclamò il Dogma dell’Assunzione

Negli anni 50 nel 900′ Pio XI, attraverso la Costituzione Apostolica “Munificentissimus Deus”; incipit latino traducibile “Dio generosissimo”, proclamò il Dogma col quale si afferma che Maria fu “assunta in cielo”: “.. per l’autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e Nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che: l’immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo”.

Il Ferragosto durante il periodo fascista

Una svolta importante nella storia di Ferragosto si ebbe durante il periodo fascista, con l’introduzione, nella tradizione popolare, della gita fuori porta attraverso l’istituzione dei “Treni popolari di Ferragosto” con la possibilità di fare, a prezzi stracciati, la ”gita di un solo giorno” con un raggio di percorrenza di 50-100 km e la ”gita dei tre giorni” con un raggio di circa 100-200 km.

Ferragosto: ecco i festeggiamenti nel mondo

Il 15 agosto, oltre che in Italia, viene celebrata, anche in altri paesi del mondo con alcune iniziative. In Canada, ad esempio, si celebra l’Acadian Day, festa legata all’Acadia, prima colonia francese dell’America settentrionale. Gli abitanti di quest’area decisero di prevedere una festa nazionale in onore di Maria. In India si celebra il Giorno dell’Indipendenza dalla Gran Bretagna, conquistata nel 1947. Tale ricorrenza ha ottenuto una risonanza mondiale soprattutto grazie all’impegno di Mahatma Gandhi, che tra gli anni ’20 e ’30 guidò milioni di persone in una campagna di disobbedienza civile. In Cina si può assistere al Qixi Festival, risalente alle dinastia Han I, che in qualche modo ricorda la festa di San Valentino. Attraverso rituali, preghiere e offerte si chiede di poter avere un matrimonio felice. In Spagna i festeggiamenti per l’Assunta sono sentiti in tutto il Paese, assumendo, spesso, la forma di feste popolari che richiamano migliaia di persone.

Ecco le immagini (nella gallery a corredo), video e frasi (in basso) da inviare su Facebook e Whatsapp per gli auguri di un buon Ferragosto 2024.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta. Buona pre-abbuffata!

Il Santo Patrono del Ferragosto? La parmigiana di melanzane… Celebriamo come si deve!

Ti faccio gli auguri di Ferragosto adesso, prima di mettermi a tavola, perché con molta probabilità domani saremo tutti in coma da cibo!

Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta. Buon Ferragosto!

Buone ferie a tutti! Che il riposo aiuti a recuperare le energie spese in questo anno di lavoro!

Un bella giornata di sole, una grigliata con gli amici in compagnia: ecco la ricetta per un Ferragosto ricco d’allegria. Auguri a tutti voi

Prova costume fallita: non pensiamoci, godiamoci il Ferragosto e da domani tutti a dieta!

A chi sta vivendo l’emozione di una vacanza e a chi si gode una giornata di riposo in città: a tutti uno splendido Ferragosto!

Un caro saluto e auguri di buon Ferragosto, con la speranza che le ferie durino il più a lungo possibile.

Buon Ferragosto amore, non servono grandi cose per essere felici, basta guardare le stelle.

Buon Ferragosto, che sia un giorno di serenità e leggerezza.

Ferragosto in compagnia, vedrai che ti passa la malinconia.

La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e mangino. Buon Ferragosto!

Buon Ferragosto, che sia pieno di sole, risate e magia.

Auguri per un Ferragosto pieno di sogni e di stelle cadenti.

Buone vacanze colleghi di lavoro! Ci rivediamo a settembre, possibilmente tutti più rilassati e, perché no, più abbronzati!

Che i colori dei cielo e la magia delle vacanze vi portino felicità e tante ore liete. Auguri di Buon Ferragosto!

La cosa che preferisco del mio lavoro sono le ferie. Buon Ferragosto a tutti!

Questa estate, visto che hai lasciato il fisico a casa, punta sulla simpatia! Buone vacanze!

Che sia un Ferragosto straordinario, colmo di piccole grandi cose, quelle che fanno bene al cuore come un sincero sorriso di un amico, la carezza di una persona cara e la dolce compagnia di chi ti vuole bene. Non servono grandi cose per fare grande un giorno, buon ferragosto.

Dopo esserci gonfiati i salvagenti tutto l’anno a lavoro, è ora di gettarli a mare per godersi le meritate ferie!

E’ iniziato finalmente il periodo: “Non posso, fa troppo caldo!”

Illuminati dalla luce dei falò sulla spiaggia e dalla luna che si specchia nel mare, l’unica cosa che mi resta da fare è lasciarti un pensiero speciale. Il mio affetto so che è ben corrisposto, per questo ti auguro un buon Ferragosto.

Essere a dieta a Ferragosto è come andare in giro per saldi senza carta di credito: una follia.

Ferragosto, bilancia mia non ti conosco.

Ferragosto è un apostrofo rosa fra le parole “ti” e “aspetto col digestivo in mano”.

Il lato positivo del Ferragosto è che hai forno e fornelli pieni di cibo cucinato, ma il frigo vuoto per poterti godere il fresco in silenzio.

Il primo raggio di sole caldo della giornata è per te, che sei lontano dai miei occhi, ma mai dal mio cuore. Buon Ferragosto.

Se Ferragosto fosse una poesia, sarebbe una poesia d’amore. Ti sfiorerebbe con una brezza leggera per darti sollievo dal caldo e dirti dolcemente che ti sto pensando.

L’estate si spara le ultime cartucce con Ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge. (Marcello Vitale)

Eccoci nella pineta, al crocicchio dove sono i limonari, con i gitanti stesi all’ombra dei pini, le radio accese, i cartocci e le bottiglie di Ferragosto. (Alberto Moravia).

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

