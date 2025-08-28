Messina: la nuova DATA del concerto dei The Kolors

Messina: sarà recuperto il concerto dei The Kolors. Il nuovo appuntamento è fissato per il 21 settembre in Piazza Duomo

The Kolors
Foto di Claudio Onorati / Ansa
“In questi giorni ci sono state diverse interlocuzioni con la band, e in particolare con Stash. Lui stesso si è detto dispiaciuto per non aver potuto esibirsi a causa dei problemi di salute e per le conseguenti polemiche. Ci siamo chiariti e abbiamo concordato insieme una nuova data”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile, dopo le enormi polemiche causate dal rinvio e dal rimborso dell’1,50.

“Il nuovo appuntamento è fissato per il 21 settembre in Piazza Duomo. Una scelta che garantirà una capienza maggiore e, soprattutto, ci permetterà di vivere tutti insieme la musica dei The Kolors“, spiega Basile.

