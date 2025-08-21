Messina, Gioveni sugli sversamenti fognari a mare: “possibile che Amam continui a negare?”

StrettoWeb

“Possibile che Amam continui a negare o comunque ridimensionare l’evidenza degli sversamenti dei liquami fognari a mare nonostante dei video inequivocabili che ne dimostrano la gravità sotto il profilo ambientale?”. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, dopo aver denunciato nei giorni scorsi “la presenza di fogna alla foce del torrente Gazzi proveniente dai suoi affluenti Bordonaro e Nasari per i quali l’assessore ai rapporti con Amam Carreri aveva dato rassicurazioni, oggi replica con due video dimostrativi in due distinti punti della costa cittadina, che certamente non lascerebbero spazio ad interpretazioni”.

“Nel primo caso si tratta – spiega Gioveni – della costa sotto il parcheggio ATM, tra la via Salandra e la via Bonsignore in cui sversano le fognature di via San Cosimo, via Vittorio Veneto e della stessa via Don Blasco (primo video). Anzi – prosegue il consigliere – da qui si spiegherebbe probabilmente anche il motivo degli allagamenti nella via Don Blasco ad ogni forte pioggia, con Amam che, a detta dello stesso progettista dell’arteria ing. Rizzo, non avrebbe mai risolto il problema realizzando un impianto di sollevamento”.

“Nel secondo caso invece – insiste l’esponente di FdI – si tratta del punto della costa di Contesse fra via del Carmine e viale Gazzi, sotto la caserma “Ainis” (secondo video). Ebbene – conclude Gioveni – Amam o lo stesso assessore Carreri intendono negare anche in questo caso l’evidenza anziché ammettere questa grave disfunzione e correre subito ai ripari? Facciano pure, ma è fin troppo evidente che i fatti e i video inchioderebbero a delle responsabilità per le quali certamente non si può sottacere”.