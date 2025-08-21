Messina, Carreri risponde a Gioveni: “in corso un piano di manutenzione e monitoraggio dei torrenti e rete fognaria”

StrettoWeb

“In merito al post diffuso dal consigliere comunale Libero Gioveni, si ritiene opportuno precisare, ancora una volta, quanto già ampiamente trattato e discusso anche in sede di Consiglio comunale. AMAM e l’Amministrazione comunale ribadiscono che è in corso un piano di manutenzione e monitoraggio costante che interessa la rete fognaria, gli impianti di sollevamento e i torrenti cittadini. Gli interventi, programmati secondo una pianificazione puntuale, vengono eseguiti e rendicontati con regolarità. Attualmente l’azienda è impegnata in attività di pulizia delle condotte fognarie, manutenzione degli impianti di sollevamento distribuiti sul territorio comunale e verifiche sui torrenti”, è quanto afferma l’assessore Nino Carreri.

Interventi già completati

Pulizia condotte fognarie:

Via Circuito, Viale Cariddi e Granatari (Torre Faro)

San Saba

Villaggio Pace e Sant’Agata

Viale della Libertà

Manutenzione impianti di sollevamento:

Santa Cecilia

ATM

Lavori sui torrenti:

San Filippo

Zafferia

Larderia

Interventi in corso

• Lavori ai pompaggi di Carmine e Mili Canneto (nell’ambito del progetto FSC, in fase di completamento)

• Manutenzione impianto di sollevamento Zafferia

• Ultimazione lavori sul torrente Altolia

• Sostituzione di circa 700 metri di rete fognaria presso San Saba – Torrente Mella

• Riparazione di tratti fognari a Bordonaro, Vico Taro e Villaggio Aldisio (in programma per oggi)

• Nuove attività di pulizia nei tratti di Giampilieri Marina e Torre Faro, via Doria.

“Come previsto dalla normativa vigente, le autorità competenti sono state tempestivamente informate e vengono costantemente aggiornate sull’andamento delle attività. Le informazioni sono inoltre condivise con le realtà interessate, in particolare per segnalare eventuali scarichi o temporanee interferenze con la normale operatività. Il Consiglio comunale – dichiara l’Assessore Nino Carreri – è già stato messo nelle condizioni di conoscere, con chiarezza e trasparenza, il quadro degli interventi in corso. Non è accettabile ripartire ogni volta da zero come se nulla fosse stato comunicato. AMAM sta portando avanti un piano di manutenzione strutturato, che procede con continuità e serietà per dare risposte concrete alla città. Rispetto agli esposti presentati dal comitato 3S, che riportano in maniera generica presunti scarichi e possibili rischi, è evidente che per alcuni sia più semplice alimentare un nuovo “club della denuncia” piuttosto che confrontarsi con serietà sul lavoro in corso. Questa Amministrazione non si farà intimidire: continueremo ad operare con responsabilità e trasparenza, portando avanti il piano di manutenzione avviato con AMAM per garantire alla città interventi concreti e duraturi”, conclude Carreri.