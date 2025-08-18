L’operaio rimasto gravemente ferito lo scorso aprile a Furci Siculo, Antonio Di Stefano, 58enne di Pagliara, è morto all’ospedale Piemonte di Messina a causa dei gravi traumi riportati. L’uomo, per cause in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto per alcuni metri rimanendo gravemente ferito, oggi purtroppo la notizia del decesso dopo 4 mesi di lunga agonia.
Messina: è morto dopo 4 mesi l’operaio rimasto ferito in un cantiere di Furci Siculo
E' morto dopo 4 mesi di lunga agonia l'operaio rimasto ferito in un cantiere di Furci Siculo: Antonio Di Stefano è morto in ospedale a Messina
StrettoWeb