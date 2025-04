Messina: incidente sul lavoro a Furci Siculo, operaio in gravi condizioni

StrettoWeb

Un pauroso incidente sul lavoro è avvenuto in provincia di Messina e precisamente a Furci Siculo. Un operaio, per cause in corso di accertamento, sarebbe precipitato nel vuoto per alcuni metri rimanendo gravemente ferito. L’uomo, che stava lavorando in un cantiere, è stato trasportato al Policlinico Martino e ricoverato in rianimazione.

Sul posto sono prontamente intervenuti le forze dell’ordine, per i rilievi del caso, ed un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure e trasportato il malcapitato in ospedale.

