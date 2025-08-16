L’annuncio di Zelensky: “lunedì incontro Trump per discutere sulla fine della guerra. Poi trilaterale con Putin”

StrettoWeb

“Sono grato per l’invito“. È quanto scritto su X dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo essere stato informato dal presidente Usa sull’esito del vertice con Putin in Alaska. “Abbiamo avuto una lunga e approfondita conversazione con il presidente Donald Trump. Abbiamo iniziato con colloqui individuali prima di invitare i leader europei a unirsi a noi. La chiamata è durata più di un’ora e mezza, inclusa circa un’ora di conversazione bilaterale con il presidente Trump“ sugli esiti dell’incontro con Putin.

“Sosteniamo la proposta del Presidente Trump di un incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. L’Ucraina sottolinea che le questioni chiave possono essere discusse a livello di leader e che un formato trilaterale è adatto a questo scopo“, ha aggiunto Zelensky. “L’Ucraina ribadisce la sua disponibilità a lavorare con il massimo impegno per raggiungere la pace. Il presidente Trump mi ha informato del suo incontro con il leader russo e dei punti principali della loro discussione. È importante che la forza dell’America abbia un impatto sull’evoluzione della situazione“, aggiunge nel suo tweet il presidente ucraino.

“È importante che gli europei siano coinvolti in ogni fase per assicurare solide garanzie di sicurezza insieme all’America. Abbiamo anche discusso dei segnali positivi provenienti dalla parte americana in merito alla partecipazione alle garanzie di sicurezza dell’Ucraina. Continuiamo a coordinare le nostre posizioni con tutti i partner. Ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando“.

Ieri, nel volo verso Anchorage, Trump aveva detto che l’obiettivo è di dare garanzie di sicurezza all’Ucraina, “ma non sotto l’ombrello della Nato“, aggiungendo che “è l’Europa che dovrà prendere la guida“, conclude Zelensky.