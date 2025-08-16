Accordo USA-Russia e pace in Ucraina più vicina. Putin: “con Trump presidente questa guerra non sarebbe iniziata”

StrettoWeb

“E’ stato un vertice molto produttivo, ci siamo quasi“. Si è concluso nella tarda notte italiana il vertice in Alaska tra Vladimir Putin e Donald Trump, durato circa 3 ore. I due leader hanno scelto di parlare, al termine del bilaterale, tenendo un discorso congiunto, pur senza rispondere però alle domande dei media. Durante la conferenza stampa Putin ha parlato per 8 minuti e 30 secondi, mentre Trump è intervenuto per 3 minuti e 24 secondi, per un totale di 12 minuti di dichiarazioni congiunte.

Putin: “con Trump non ci sarebbe stata la guerra. Vogliamo la pace”

Putin, secondo un protocollo non consueto, ha parlato per primo pur non essendo il padrone di casa. “L’accordo di oggi è un punto iniziale” anche per risolvere la questione dell’Ucraina – ha detto senza fare riferimento ai dettagli del colloquio – ma “ora possiamo tornare ad avere rapporti pragmatici tra la Russia e gli Stati Uniti“.

“Vorrei ringraziare il presidente Trump per il nostro lavoro congiunto e per il tono amichevole e fiducioso della nostra conversazione. È importante che entrambe le parti siano orientate ai risultati e vediamo che il nostro Presidente ha le idee molto chiare su ciò che vuole ottenere. Ha sinceramente a cuore la prosperità del suo Paese“, ha evidenziato Putin. Tuttavia, ha aggiunto il presidente russo, Trump “comprende che la Russia ha i propri interessi nazionali e spero che gli accordi raggiunti oggi siano il punto di partenza non solo per risolvere la questione ucraina, ma anche per un ritorno a relazioni pragmatiche e costruttive tra Russia e Stati Uniti“.

“Nel 2022 – ha detto Putin – avevo tentato di convincere l’ex presidente americano (Joe Biden, ndr) che la situazione sarebbe stata risolvibile. Gli avevo detto: ‘non dobbiamo arrivare al punto di non ritorno’ perché sarebbe stato un errore. Ero stato molto chiaro. Oggi Trump mi ha detto se fossi stato presidente non ci sarebbe stata la guerra. E io ci credo a questo e lo confermo in questo momento“. Con Trump, “abbiamo creato un nuovo contatto basato sulla fiducia reciproca e la collaborazione. Continuando in questo percorso sono convinto che possiamo arrivare alla fine del conflitto in Ucraina“.

“Sono d’accordo con il presidente degli Stati Unit sul fatto che la sicurezza dell’Ucraina deve essere garantita e, naturalmente, siamo pronti a lavorare su questo. Vorrei sperare che l’accordo che abbiamo raggiunto insieme ci aiuti ad avvicinarci a questo obiettivo e spianerà la strada verso la pace in Ucraina“, ha detto ancora il numero 1 del Cremlino. “La situazione in Ucraina – ha affermato Putin – è legata a minacce fondamentali alla nostra sicurezza. Inoltre, abbiamo sempre considerato la nazione ucraina, l’ho detto più volte, una nazione fraterna. Per quanto strano possa sembrare, in queste condizioni abbiamo le stesse radici e tutto ciò che sta accadendo è una tragedia per noi ed è una ferita profonda per noi“.

“Spero che l’accordo che abbiamo raggiunto insieme ci aiuti ad avvicinarci a questo obiettivo e ad aprire la strada alla pace in Ucraina. Ci auguriamo che Kiev e le capitali europee lo affrontino in modo costruttivo e non cerchino di ostacolare il processo. Non cercheranno di usare accordi segreti per mettere in atto provocazioni e sabotare i progressi nascenti“, ha affermato.

Trump: “incontro produttivo, contatterò Nato e Zelensky”

Trump ha definito “molto produttivo” il vertice, ringraziando Putin per la sua “profonda” dichiarazione di apertura. “Ci sono stati molti, molti punti su cui siamo d’accordo“, ha detto, precisando che alcuni sono più rilevanti di altri e che “ce n’è uno probabilmente il più significativo, ma abbiamo buone possibilità di arrivarci“. Trump ha ribadito che “non c’è accordo finché non c’è un accordo“.

Trump ha inoltre annunciato che contatterà la Nato e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per informarli dell’esito dell’incontro con Putin. “Inizierò a fare qualche telefonata e racconterò cosa è successo – ha spiegato durante la brevissima conferenza stampa con il leader del Cremlino, sottolineando che “molti punti sono stati concordati e ne restano pochissimi, alcuni non particolarmente significativi“.

Putin invita Trump a Mosca

In chiusura della conferenza stampa congiunta, Putin ha invitato – in inglese – Trump a tenere un prossimo round negoziale a Mosca. Il presidente americano – visibilmente sorpreso – ha risposto: “Questa è interessante. Mi prenderei un po’ di critiche. Ma potrebbe anche succedere“.