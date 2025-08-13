La Casa Bianca candida Donald Trump al Nobel per la Pace

StrettoWeb

“Il presidente Donald J. Trump è il presidente della PACE”. È quanto si legge in un post social dell’account della Casa Bianca, al quale è allegata un’immagine che candida Donald Trump al Nobel per la Pace. “Worldwide calls for president Trump to receive Nobel Peace Prize“, si legge nella grafica, “una chiamata da tutto il mondo affinchè Trump riceva il Nobel per la Pace“. Sotto di essa viene raffigurato lo stesso presidente Trump di fianco al simbolo del Premio Nobel.

A sostenere tale candidatura, anche: Nikol Pashinyan, Primo Ministro dell’Armenia; Ilham Aliyev, Presidente dell’Azerbaigian; Hun Manet, Primo Ministro della Cambogia; Oligui Nguema, Primo Ministro del Gabon; Benjamin Netanyahu, Primo Ministro di Israele; il Governo del Pakistan; Olivier Nduhungirehe, Primo Ministro del Rwanda.

Non è la prima volta che si affianca il nome di Donald Trump a quello del Nobel per la Pace. Dopo la fine della guerra fra Israele e Iran, Netanyahu aveva candidato personalmente Trump. Durante la firma della recente pace fra Armenia e Azerbaigian i leader dei rispettivi Paesi avevano chiesto espressamente di dare il Nobel al presidente USA.