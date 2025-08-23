Incidente mortale a Praia a Mare, l’on. Gentile: “cordoglio per la scomparsa di Andrea De Lorenzo, vicino al sindaco e alla sua famiglia”

“Con profonda tristezza ho appreso la notizia della prematura scomparsa di Andrea De Lorenzo, fratello del sindaco di Praia a Mare, Antonino. In questo momento di grande dolore desidero esprimere, a nome mio personale e della comunità politica che rappresento, i sentimenti più sinceri di vicinanza e affetto alla famiglia De Lorenzo e, in particolare, al sindaco Antonino, colpito da una perdita così dura e ingiusta. Il ricordo di Andrea resterà vivo nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato, e il suo esempio continuerà a essere motivo di memoria e affetto. Alla famiglia tutta giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio più sincero”. Lo afferma in una nota l’ On. Andrea Gentile, Deputato della Repubblica – Forza Italia.

