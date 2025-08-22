Tragedia sul lungomare di Praia a Mare: muore in un incidente stradale il fratello del sindaco

StrettoWeb

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio sul lungomare di Praia a Mare, in provincia di Cosenza. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto e un’autovettura si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio è stato il motociclista, Andrea De Lorenzo, 46 anni, fratello del sindaco della cittadina tirrenica. Soccorso inizialmente dai soccorritori del 118 dell’ospedale locale, le sue condizioni sono apparse subito critiche. Trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Paola, purtroppo non è riuscito a sopravvivere alle gravi ferite riportate.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. La notizia ha scosso profondamente la comunità di Praia a Mare, che si stringe attorno alla famiglia De Lorenzo in questo momento di grande dolore.