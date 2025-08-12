Inaugurata piazza Milano, ma Falcomatà viene contestato: “per 10 anni abbiamo mangiato spazzatura!” | VIDEO

StrettoWeb

Ennesima inaugurazione per l’amministrazione comunale che si gioca le ultime cartucce in vista degli ultimi mesi alla guida della città. Il sindaco Falcomatà, sornione sulla candidatura alle Regionali, inaugura piazza Milano in pompa magna. La piazza è stata riqualificata con nuova illuminazione, alberature, pavimentazione, uno spazio giochi, uno skate park e anche un’area dedicata ai cani.

Un’altra passerella per il primo cittadino che, se non potrà sfruttarla per sostenere il proprio nome alla Cittadella, quantomeno proverà a lasciare un buon ricordo di sé a chi deciderà di dimenticare 10 anni di disastri barattandoli con qualche mese di aperture e riqualificazioni.

Ma questa volta la contestazione arriva direttamente all’inaugurazione, da parte di un cittadino che, non facendosi abbindolare dal teatrino, ha detto le cose come stanno accendendo un riflettore sui 10 anni precedenti.

Inaugurazione piazza Milano: Falcomatà contestato da un cittadino

A margine della presentazione, un cittadino ha voluto fare sentire la propria voce. Intervistato ai nostri microfoni, un ragazzo di Reggio Calabria, fuorisede ma rientrato per la vacanze, ha denunciato la situazione della zona ricordando al sindaco: “per 10 anni qui abbiamo mangiato spazzatura“.