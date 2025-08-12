Elezioni Regionali Calabria, Falcomatà: “candidatura? Siamo pronti per la Cittadella” | VIDEO

StrettoWeb

A margine dell’inaugurazione di piazza Milano a Reggio Calabria, il sindaco Giuseppe Falcomatà è stato interrogato dai giornalisti sulle prossime elezioni Regionali che si terranno nel mese di ottobre. Tempi ristretti, a causa della decisione di Occhiuto riguardante le proprie dimissioni con ricandidatura annessa, che ha costretto il Centrosinistra ad accorciare i tempi. Ancora nebulosa la situazione del candidato con Tridico che sembrava potesse essere l’uomo forte da contrapporre a Occhiuto.

Sulla sua candidatura personale, Falcomatà sorride e risponde: “noi siamo pronti… come Centrosinistra, ad offrire un’alternativa di governo alla Calabria. In queste ore, come avete visto, il tavolo si è insediato. Attendiamo gli sviluppi e lavoriamo per diventare nuova forza di governo alla Cittadella“.