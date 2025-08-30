Il Palermo sbatte sul muro (e sui pali) del Frosinone: solo 0-0 al “Barbera” davanti a oltre 32 mila spettatori

StrettoWeb

E’ già record stagionale. Oltre 32 mila al “Barbera”, con un tifoso speciale: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma il Palermo non va oltre il pari contro il Frosinone, sbattendo contro il muro (e contro i pali) dei ciociari: in Sicilia finisce 0-0. Il primo tempo si chiude senza reti ed è lo specchio di una partita con poche emozioni. L’atteggiamento tattico del Palermo è “frenato” da quello ospite: il Frosinone mantiene la pressione alta, toglie intensità e spazio ai siciliani e si propone anche dalle parti del portiere avversario.

Nella ripresa la squadra rosanero si accende, provando ad aggredire gli avversari. L’occasione clamorosa è con Pohjanpalo, che scheggia il palo all’inizio del secondo tempo. Tante altre le chance rosanero nel corso dei secondi 45 minuti, fino a un altro palo colpito da Pohjanpalo, a fine gara, questa volta di testa da corner. Ma la sfida finisce così: 0-0.

Risultati Serie B, 2ª giornata

Venerdì 29 agosto

Ore 20.30

Reggiana-Empoli 3-1

Sabato 30 agosto

Ore 19.00

Juve Stabia-Venezia 0-0

Mantova-Pescara 2-1

Ore 21.00

Cesena-Entella 1-1

Palermo-Frosinone 0-0

Spezia-Catanzaro 0-0

Domenica 31 agosto

Ore 19.00

Carrarese-Padova

Südtirol-Sampdoria

Ore 21.00

Bari-Monza

Modena-Avellino

Classifica Serie B

Cesena 4 Frosinone 4 Venezia 4 Palermo 4 Modena 3 Carrarese 3 Reggiana 3 Monza 3 Empoli 3 Mantova 3 Entella 2 Juve Stabia 2 Catanzaro 2 Sudtirol 1 Spezia 1 Bari 0 Padova 0 Avellino 0 Sampdoria 0 Pescara 0

Prossimo turno Serie B, 3ª giornata

Venerdì 12 settembre

Ore 20.30

Avellino-Monza

Sabato 13 settembre

Ore 15.00

Juve Stabia-Reggiana

Modena-Bari

Padova-Frosinone

Pescara-Venezia

Ore 17.15

Catanzaro-Carrarese

Ore 19.30

Sampdoria-Cesena

Domenica 14 settembre

Ore 15.00

Entella-Mantova

Ore 17.15

Südtirol-Palermo

Ore 19.30

Empoli-Spezia