Il Palermo sbatte sul muro (e sui pali) del Frosinone: solo 0-0 al “Barbera” davanti a oltre 32 mila spettatori

E’ già record stagionale. Oltre 32 mila al “Barbera”, con un tifoso speciale: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma il Palermo non va oltre il pari contro il Frosinone, sbattendo contro il muro (e contro i pali) dei ciociari: in Sicilia finisce 0-0. Il primo tempo si chiude senza reti ed è lo specchio di una partita con poche emozioni. L’atteggiamento tattico del Palermo è “frenato” da quello ospite: il Frosinone mantiene la pressione alta, toglie intensità e spazio ai siciliani e si propone anche dalle parti del portiere avversario.
Nella ripresa la squadra rosanero si accende, provando ad aggredire gli avversari. L’occasione clamorosa è con Pohjanpalo, che scheggia il palo all’inizio del secondo tempo. Tante altre le chance rosanero nel corso dei secondi 45 minuti, fino a un altro palo colpito da Pohjanpalo, a fine gara, questa volta di testa da corner. Ma la sfida finisce così: 0-0.
Risultati Serie B, 2ª giornata
Venerdì 29 agosto
Ore 20.30
Reggiana-Empoli 3-1
Sabato 30 agosto
Ore 19.00
Juve Stabia-Venezia 0-0
Mantova-Pescara 2-1
Ore 21.00
Cesena-Entella 1-1
Palermo-Frosinone 0-0
Spezia-Catanzaro 0-0
Domenica 31 agosto
Ore 19.00
Carrarese-Padova
Südtirol-Sampdoria
Ore 21.00
Bari-Monza
Modena-Avellino
Classifica Serie B
- Cesena 4
- Frosinone 4
- Venezia 4
- Palermo 4
- Modena 3
- Carrarese 3
- Reggiana 3
- Monza 3
- Empoli 3
- Mantova 3
- Entella 2
- Juve Stabia 2
- Catanzaro 2
- Sudtirol 1
- Spezia 1
- Bari 0
- Padova 0
- Avellino 0
- Sampdoria 0
- Pescara 0
Prossimo turno Serie B, 3ª giornata
Venerdì 12 settembre
Ore 20.30
Avellino-Monza
Sabato 13 settembre
Ore 15.00
Juve Stabia-Reggiana
Modena-Bari
Padova-Frosinone
Pescara-Venezia
Ore 17.15
Catanzaro-Carrarese
Ore 19.30
Sampdoria-Cesena
Domenica 14 settembre
Ore 15.00
Entella-Mantova
Ore 17.15
Südtirol-Palermo
Ore 19.30
Empoli-Spezia