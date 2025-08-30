Il Palermo sbatte sul muro (e sui pali) del Frosinone: solo 0-0 al “Barbera” davanti a oltre 32 mila spettatori

Il Palermo non va oltre il pari contro il Frosinone, sbattendo contro il muro (e contro i pali) dei ciociari: in Sicilia finisce 0-0

E’ già record stagionale. Oltre 32 mila al “Barbera”, con un tifoso speciale: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma il Palermo non va oltre il pari contro il Frosinone, sbattendo contro il muro (e contro i pali) dei ciociari: in Sicilia finisce 0-0. Il primo tempo si chiude senza reti ed è lo specchio di una partita con poche emozioni. L’atteggiamento tattico del Palermo è “frenato” da quello ospite: il Frosinone mantiene la pressione alta, toglie intensità e spazio ai siciliani e si propone anche dalle parti del portiere avversario.

Nella ripresa la squadra rosanero si accende, provando ad aggredire gli avversari. L’occasione clamorosa è con Pohjanpalo, che scheggia il palo all’inizio del secondo tempo. Tante altre le chance rosanero nel corso dei secondi 45 minuti, fino a un altro palo colpito da Pohjanpalo, a fine gara, questa volta di testa da corner. Ma la sfida finisce così: 0-0.

Risultati Serie B, 2ª giornata

Venerdì 29 agosto

Ore 20.30
Reggiana-Empoli 3-1

Sabato 30 agosto

Ore 19.00
Juve Stabia-Venezia 0-0
Mantova-Pescara 2-1

Ore 21.00
Cesena-Entella 1-1
Palermo-Frosinone 0-0
Spezia-Catanzaro 0-0

Domenica 31 agosto

Ore 19.00
Carrarese-Padova
Südtirol-Sampdoria

Ore 21.00
Bari-Monza
Modena-Avellino

Classifica Serie B

  1. Cesena 4
  2. Frosinone 4
  3. Venezia 4
  4. Palermo 4
  5. Modena 3
  6. Carrarese 3
  7. Reggiana 3
  8. Monza 3
  9. Empoli 3
  10. Mantova 3
  11. Entella 2
  12. Juve Stabia 2
  13. Catanzaro 2
  14. Sudtirol 1
  15. Spezia 1
  16. Bari 0
  17. Padova 0
  18. Avellino 0
  19. Sampdoria 0
  20. Pescara 0

Prossimo turno Serie B, 3ª giornata

Venerdì 12 settembre

Ore 20.30
Avellino-Monza

Sabato 13 settembre

Ore 15.00
Juve Stabia-Reggiana
Modena-Bari
Padova-Frosinone
Pescara-Venezia

Ore 17.15
Catanzaro-Carrarese

Ore 19.30
Sampdoria-Cesena

Domenica 14 settembre

Ore 15.00
Entella-Mantova

Ore 17.15
Südtirol-Palermo

Ore 19.30
Empoli-Spezia

