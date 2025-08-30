Palermo-Frosinone, allo stadio “Barbera” un tifoso speciale: spunta Mattarella

StrettoWeb

Palermitano e tifoso rosanero. Oggi allo stadio “Barbera”, in occasione di Palermo-Frosinone, c’è un ospite speciale: Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica è stato “paparazzato” all’interno dell’impianto siciliano, per assistere alla seconda partita interna stagionale dei rosanero. Il capo dello Stato è stato accolto dal prefetto Massimo Mariani, dal sindaco Roberto Lagalla, dal presidente del Palermo Dario Mirri e dall’amministratore delegato Giovanni Gardini.