Escrementi incrostati a due passi da Piazza Duomo, la denuncia: “vergogna per amministrazione strafottente” | FOTO

Ieri un nostro lettore sottolineava, in merito alla ‘fontana di spazzatura’ di Piazza Carmine, come anche alcune zone del centro città siano abbandonate all’incuria. Oggi riprendiamo una segnalazione social di una cittadina che denuncia lo stato di degrado in cui versa l’ormai ex negozio Primadonna, situato al civico 348 del Corso Garibaldi, a pochi passi dalla centralissima Piazza Duomo.

Vetrine sporche e incrostate da escrementi di piccioni accumulatisi, chissà per quanto tempo, vista la grande quantità, anche sulla soglia e sul marciapiede antistante. Il tutto, neanche a dirlo, nell’indifferenza generale dell’amministrazione comunale.

“Questo è ciò che RC offre in pieno centro storico, ai turisti e alla cittadinanza reggina durante la passeggiata sul corso Garibaldi all’altezza di piazza Duomo. – afferma la donna – Escrementi di colombacci, ormai incrostati, giacciono da tempo nell’incuria, nell’indifferenza e nella strafottenza di chi amministra la città e di chi dovrebbe pulirla. VERGOGNA INFINITA“.