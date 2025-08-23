Elezioni Regionali, Tridico ribadisce: “accetto la sfida, è tempo di una svolta per la Calabria”

StrettoWeb

“Con orgoglio e responsabilità, accetto questa sfida. È tempo di una svolta, per te Calabria mia, per te terra mia”. L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra alle imminenti elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre, in un post su facebook ribadisce la sua discesa in campo e, in sostanza, lancia al Governatore uscente, Roberto Occhiuto, che proprio oggi ha ufficializzato 7 liste nella coalizione di centrodestra e lanciato lo slogan: “in 4 anni più che in 40”.

Tridico profilo apprezzato anche nel Pd

Tridico è molto apprezzato anche nel Pd per il suo profilo tecnico-istituzionale. A Bruxelles è presidente della Sottocommissione FISC e membro di ECON e CONT, oltre che della Conferenza dei presidenti di commissione. Insomma, Tridico è una figura autorevole con un profilo adeguato a quello di Occhiuto.