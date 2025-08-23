Elezioni Regionali Calabria, Occhiuto ufficializza 7 liste nella coalizione e lancia lo slogan: “in 4 anni più che in 40”

StrettoWeb

Roberto Occhiuto, presidente dimissionario della Regione Calabria, ha rivelato questa mattina su Facebook le liste che lo sosterranno alle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. La presentazione delle liste è accompagnata da uno slogan che suona come un bilancio: “In 4 anni di più che in 40”. Nello stesso post, Occhiuto ha pubblicato anche i simboli delle sette liste che lo sosterranno nella nuova campagna elettorale: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati e Udc.

Oltre ai partiti tradizionali della coalizione di Centrodestra, ci sono altre due liste espressione di Forza Italia (Occhiuto Presidente e Forza Azzurri), che indicheranno con la somma delle preferenze il reale peso di Forza Italia nella Regione. Con lo slogan “In 4 anni di più che in 40”, il governatore uscente intende rivendicare i risultati ottenuti durante il suo mandato e rilanciare la sfida politica in vista della tornata elettorale, puntando a consolidare il consenso attorno alla sua coalizione con cui a ottobre 2021 aveva ottenuto l’elezione con il 54,46% delle preferenze, anche in quel caso sostenuto da sette liste in gran parte (5 su 7) analoghe a quelle di oggi.