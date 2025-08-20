Elezioni Regionali, Tridico candidato del centrosinistra: “è il tempo del coraggio, pronto a riportare la Calabria laddove merita di stare”

StrettoWeb

Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ha rotto gli indugi e si candida a presidente della Regione Calabria per il centrosinistra, in vista delle elezioni regionali del prossimo 5 e 6 ottobre. “Amiche e amici della mia terra, cari calabresi, cara Calabria, La mia storia inizia qui, tra queste montagne, questo mare e fra voi che mi avete insegnato i valori della fatica, della solidarietà e del sogno. Ho avuto la fortuna di studiare, viaggiare, lavorare e crescere anche lontano, ma la Calabria è da sempre la mia radice più profonda e oggi la mia più grande responsabilità”, è quanto scrive sui propri canali social Pasquale Tridico.

“Sento forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato”

“Oggi sento forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza di credere che nulla è impossibile, se lo si affronta insieme la speranza. Per questo ho deciso di dare la mia disponibilità al Presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, per una mia candidatura alla Presidenza della Regione, perché questa terra merita sanità pubblica che funzioni, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità. La Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita. La Calabria non è periferia: è cuore pulsante del Mediterraneo. Non è terra da abbandonare: è terra da far rinascere. Il futuro si costruisce. E io sono pronto a costruirlo con voi. È il tempo del coraggio. È il tempo della Calabria, la nostra terra, per riportarla a testa alta laddove merita di stare“, conclude Tridico.