Elezioni Regionali Calabria, Tridico conferma: “sono disponibile a candidarmi”

StrettoWeb

“Sì sono disponibile. Se tutte le forze progressiste ci sono, confermo la mia disponibilità a candidarmi per la presidenza della Regione Calabria”. E’ quanto ha affermato all’Ansa, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico. In precedenza, era stato lo stesso leader del M5S, Giuseppe Conte, a confermare la candidatura dell’ex presidente Inps in Calabria: “Tridico è una personalità ampiamente apprezzata che, in una logica di servizio, offriamo come una preziosa risorsa ai cittadini calabresi”. Insomma, dopo giorni di impasse, il centrosinistra può finalmente mettersi all’opera per elaborare un programma credibile e per formare le varie liste con candidati forti e che abbiano una storia nell’area progressista. Il tempo è breve e, tra circa 15 giorni, si dovranno ufficializzare le liste. Le elezioni regionali nella nostra regione sono in programma il prossimo 5 e 6 ottobre.

Biografia

Pasquale Tridico è un economista calabrese, professore ordinario di Politica economica presso l’Università Roma Tre, Dipartimento di Economia, dove è anche direttore del Centro di Eccellenza Jean Monnet Labour, Welfare and Social Rights. Tra marzo 2019 e giugno 2023 è stato Presidente dell’INPS. È stato direttore della laurea magistrale in “Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare” (2016-2019) e direttore del master “Human development and food security” (2013-2017) dell’Università Roma Tre, dove insegna: Economia del lavoro, Politica economica e Economic growth and welfare systems. È stato anche Segretario Generale dell’EAEPE “European Association for evolutionary political economy” (2012-2019). Durante il dottorato ha lavorato presso il Sussex University con una borsa Marie Curie Fellowship, e a Varsavia, presso Warsaw University. Durante i suoi 3 anni di ricerca post-dottorato ha lavorato nell’ambito di un progetto europeo in diverse università: Trinity College di Dublino (Irlanda), New Castle University (UK), Lancaster University (UK). Nell’autunno del 2009 è stato visiting Research Scholar presso l’Università di Los Angeles in California (UCLA). Per l’anno accademico 2010-11 è stato Fulbright Scholar presso la New York University. È stato anche visiting professor presso la Wroclaw University of Economics (nel 2011 e nel 2012), l’Università Paris 8 (nel 2011), l’Università di Tecnologia di Vienna (nel 2012 e nel 2013), la Manchester Metropolitan University (tra il 2014 e il 2015).

Consigliere economico e autore di oltre 100 articoli, libri e curatele

È stato consigliere economico presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel periodo giugno 2018-febbraio 2019. È autore di oltre 100 articoli, libri e curatele su: mercato del lavoro, disuguaglianze, economia istituzionale, sviluppo umano, varietà di capitalismo, crisi finanziaria ed Europa. Nel 2011 ha pubblicato “Institutions, Human Development and Economic Growth in Transition Economies” (Palgrave), nel 2017 “Inequality in Financial Capitalism” (Routledge), nel 2019 Economia del lavoro. Analisi macroeconomica, evidenze empiriche e politiche del lavoro (Mondadori), e nel 2023 Il lavoro di oggi la pensione di domani (Solferino), nel 2024 “ Governare l’economia per non essere governati dai mercati” (Castelvecchi). Attualmente è europarlamentare del Movimento 5 Stelle.