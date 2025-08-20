Elezioni Regionali, Rifondazione Comunista: “con Tridico occasione per un reale cambiamento della Calabria”

StrettoWeb

“La candidatura di Pasquale Tridico è un’occasione per un reale cambiamento in Calabria. Per competenze e sensibilità sociale, Tridico può costruire una proposta che metta al centro il reddito di cittadinanza, il salario minimo, la lotta alla precarietà, un piano per il lavoro, la sanità pubblica, la difesa dell’ambiente e dei beni comuni“. E’ quanto scrivono Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Prc, e Mimmo Serrao, segretario regionale della Calabria del Partito della Rifondazione Comunista.