Elezioni Regionali Puglia, Fratoianni a Decaro: “le liste di Avs le decidiamo noi”

StrettoWeb

“Le liste di Avs le decide Avs. Non Antonio Decaro”, spiega a “La Repubblica”, il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. “Decaro sarebbe un ottimo candidato per la Puglia ma non capisco da cosa vuole essere libero. Dal trasformismo che ha segnato in lungo e largo alcune delle stagioni più recenti di governo della Puglia? Allora Avs è la migliore garanzia”, rimarca Fratoianni. “Questa discussione non esiste e nessuno può pensare di esternarla in questi termini. Nessuno all’interno della coalizione può dire, in casa altrui, chi candidare e chi no. Soprattutto se si tratta di una figura importante come Vendola. È ridicolo e inaccettabile”, puntualizza Fratoianni.

“Il candidato presidente è il presidente ma non è il sultano. Non fa politica da solo. Indica delle priorità programmatiche e poi si misura con la coalizione”. Poi una stilettata: “Nessuno è insostituibile. Non capisco perché Decaro in questo momento stia dicendo di non essere in grado di governare liberamente, si sta infliggendo un’autopunizione”, conclude Fratoianni.