Caos nel centrosinistra in Puglia, Decaro: “pronto a candidarmi ma voglio essere libero e non ostaggio di Emiliano e Vendola”

L’europarlamentare del Pd ed ex sindaco di Bari, Antonio Decaro rompe il silenzio sulla sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia per il centrosinistra e in un post su Fb dice “sono pronto a candidarmi” ma precisa che vuole essere “un presidente libero” e non “ostaggio delle decisioni di chi mi ha preceduto”. “La Puglia – spiega – non ha bisogno di un presidente a metà”. Il riferimento è al veto posto sulle candidature a consiglieri regionali del governatore uscente Michele Emiliano e dell’ex governatore Nichi Vendola.

“A entrambi – precisa Decaro- “mi legano stima e affetto sinceri, oltre che una storia comune di cui sono orgoglioso e che non rinnego”.

