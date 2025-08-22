Caos nel centrosinistra in Puglia, Decaro: “pronto a candidarmi ma voglio essere libero e non ostaggio di Emiliano e Vendola”

Antonio Decaro rompe il silenzio sulla sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia per il centrosinistra e in un post su Fb dice "sono pronto a candidarmi" ma precisa che vuole essere "un presidente libero"

L’europarlamentare del Pd ed ex sindaco di Bari, Antonio Decaro rompe il silenzio sulla sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia per il centrosinistra e in un post su Fb dice “sono pronto a candidarmi” ma precisa che vuole essere “un presidente libero” e non “ostaggio delle decisioni di chi mi ha preceduto”.La Puglia – spiega – non ha bisogno di un presidente a metà”. Il riferimento è al veto posto sulle candidature a consiglieri regionali del governatore uscente Michele Emiliano e dell’ex governatore Nichi Vendola.

“A entrambi – precisa Decaro- “mi legano stima e affetto sinceri, oltre che una storia comune di cui sono orgoglioso e che non rinnego”.

